Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'un kamp programı belli oldu
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Çaykur Rizespor'un kamp programı belli oldu

1 saat önce

Çaykur Rizespor'un 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kampların programı belli oldu.

Çaykur Rizespor'un kamp programı belli oldu, System.String[]
Çaykur Rizespor'un 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kampların programı belli oldu. Yeşil-mavili ekip 6 Temmuz'da ilk çalışmasını yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kamp programlarını açıkladı. 3 etaptan oluşan program Rize'de başlayacak, Erzurum'da devam edecek ve Bolu'da sona erecek.

Yeşil-mavili ekip 6 Temmuz tarihinde Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanarak yeni sezonun ilk çalışmalarına başlayacak. Karadeniz ekibi 9 Temmuz'da kampın ikinci etabı için Erzurum'a hareket edecek. 12 günlük Erzurum programının ardından üç günlük izine çıkacak olan Çaykur Rizespor ekibi, 23 Temmuz'da yeniden toplanarak Bolu'da çalışmalarını sürdürecek. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Rize, Çaykur Rizespor, Spor
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