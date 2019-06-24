Çaykur Rizespor'un kamp programı belli oldu
1 saat önce
Çaykur Rizespor'un 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kampların programı belli oldu.
Çaykur Rizespor
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
'un 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kampların programı belli oldu. Yeşil-mavili ekip 6 Temmuz'da ilk çalışmasını yapacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 sezonu öncesi yapacağı kamp programlarını açıkladı. 3 etaptan oluşan program Rize'de başlayacak, Erzurum
'da devam edecek ve Bolu
'da sona erecek.
Yeşil-mavili ekip 6 Temmuz tarihinde Rize'de Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde toplanarak yeni sezonun ilk çalışmalarına başlayacak. Karadeniz
ekibi 9 Temmuz'da kampın ikinci etabı için Erzurum'a hareket edecek. 12 günlük Erzurum programının ardından üç günlük izine çıkacak olan Çaykur Rizespor ekibi, 23 Temmuz'da yeniden toplanarak Bolu'da çalışmalarını sürdürecek. - RİZE
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