Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladı.


Geçtiğimiz gün teknik adam İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni Teknik Direktör arayışlarını Ünal Karaman ile sonlandırdı. Yeşil-mavili ekip tecrübeli Teknik Direktör Ünal Karaman ile 1,5 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Karaman'ın salı günü Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşecek olan antrenmana katılacağının bilgisi edinildi. - RİZE

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:33 Kaynak: İHA
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Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı
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