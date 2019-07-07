Çaykur Rizespor, Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı
52 dakika önce
Çaykur Rizespor Kulübü, Kosovalı forveti Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.
Çaykur Rizespor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:21 Kaynak: AA
Kulübü, Kosovalı forveti Vedat Muric'in transferi için Fenerbahçe
ile anlaştı.
Yeşil-mavili kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü
ile Vedat Muric'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.
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