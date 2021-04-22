Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Son maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 yenen yeşil-mavililer, 42 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan, Zafer Görgen, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Yassine Meriah ile sarı kart cezalısı Baiano kafilede yer almadı.

Ağrıları bulunan Remy ise Ankara kafilesine dahil edilmesine rağmen durumu maç saatinde sağlık kurulunun raporuna göre kesinlik kazanacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montassar Talbi ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 38. haftadaki Beşiktaş mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.