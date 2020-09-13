Çaykur Rizespor, Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaştı

Çaykur Rizespor, Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunanistan'ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Oyuncu için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:15 - Kaynak: İHA
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