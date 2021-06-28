Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmana, 15 futbolcu katıldı. Antrenmanda izinli olan kaleci Gökhan Akkan ve Boldrin yer almadı.
Futbolcular, hafif koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmayı, kulüp başkanı Tahir Kıran ve yönetim kurulu üyeleri bir süre izledi.
Kaynak: AA
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