Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

Antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından istasyonda çalışma yapan futbolcular, koordinasyon çalışması ile idmanı sonlandırdı.

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