Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
1 saat önce
- Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Karadeniz ekibinin yeni transferi El Kabir, antrenmanda sakatlanarak düz koşu yaptıRİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
- Çaykur Rizespor
yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Karadeniz
ekibinin yeni transferi El Kabir
, antrenmanda sakatlanarak düz koşu yaptı
RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz
Tesislerinde teknik adam İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar sürdürdü.
Antrenmanı Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Türüt ve Sinan Mete takip etti.
Yüksek ateş teşhisi konuşlan kaleci Gökhan Akkan antrenmana katılamazken, Yeşil-Mavili ekibin yeni transferi El Kabir ise ikili mücadelede sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
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