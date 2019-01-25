Çaykur Rizespor, Yeni Transferlerini Tanıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Okechukwu Godson Azubuike ve Dario Melnjak için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Basın Sözcüsü Hasan Yavuz
Bakır, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haşimoğlu, Serkan
Karavin ile futbolcular Azubuike ve Melnjak katıldı.
Er, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada savunma oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık, Melnjak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade eden Er, "Son transferlerimiz. Bu kadar takviye yapabildik ve yeterli olduğunu düşünüyoruz. Maddi olarak ve takım olarak yeterli olduğuna kanaat getirdik." dedi.
Yabancı kontenjanların şiştiğini kaydeden Er, "Belli görüşmeler devam ediyor, alırken ve gönderirken zor olduğunu biliyoruz. kolay bir süreç yaşamıyoruz. Kulübümüze ağır maliyet getirmeden futbolcuları mutlu ederek gönderme çalışmalarımız var." diye konuştu.
-Futbolcu görüşleri Mısır
'ın Pyramids ekibinden kiralan Azubuıke, Rize'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Türkiye
'de daha önceden oynadığını vurgulayan Azubuike, "İki haftalık bir görüşme sürecimiz oldu. Rize'yi tanıyordum. Hazırım. Buraya oynamak için geldim." ifadelerini kullandı. Slovenya
ekibi Domzele'den transfer edilen Dario Melnjak ise Rize'ye gelişinin hızlı geliştiğini söyledi.
Kulüple çok iyi anlaştıklarını ifade eden Melnjak, "Son bir yılım çok iyi geçti. Buraya hazır olarak geldim. Takıma katkı yapmaya geldim. Takımın yerinin bu bu olmadığını biliyorum. Önümüzde çok önemli maçlar var. Kendi geleceğimizden ziyade kulübü daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.