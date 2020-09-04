Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika

Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tanıtım toplantısı düzenledi.

Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tanıtım toplantısı düzenledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kadrosuna kattığı futbolcular için tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve yeni transferler Konrad Michalak, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Fabricio Baiano ve Loric Remy katıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 2 stopere daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Transferle ilgili 3-4 kişilik bir ekibimiz var. İnce eleyip sık dokuyorlar. 2 stopere ihtiyacımız var. İyi bir stoper bulmakta zorlanıyoruz, bir iki stoper oyuncusu aldık mı transferi tamamlarız. İyi bir takım oluyoruz, stoper transferi de tamam olursa yüzde 90 transferi bitiririz. Bu sezon inşallah bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Seneye yabancı sayısı düşürülecek. O yüzden yerli oyuncu transferine önem verdik. Acil iki, dört transfer daha yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Gökhan'ı Beşiktaş istiyor"

Vedat Muriç ve Beşiktaş'ın ilgilendiği kaleci Gökhan Akkan ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Kartal, "Vedat Muriç'in satış sözleşmesinde madde var. Oyuncu Fenerbahçe'nin futbolcusu. Fenerbahçe nasıl isterse öyle yapar. Eğer satış olursa biz elimizdeki sözleşmede olan maddeye bakarak alacağımızı neyse onu alırız. Futbolcu takas yapacağımız yönünde konuşmalar var, öyle bir şey şu an yok. Kalecimiz Gökhan için ise Beşiktaş'ın bir düşüncesi var. Biz bırakmak istemiyoruz. Gökhan bizde olması gereken bir oyuncu. Kendi düşüncem bu sezon burada kalırsa onun için de bizim için de iyi olur. Beşiktaş alır mı para verir mi, tam bilmiyorum" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekibin yeni yıldız oyuncusu Loic Remy ise Rize'yi tercih etmesindeki nedeni anlattı. Remy "Türk futbolu hakkında olumlu şeyler biliyordum. Rize'yi seçmekteki en büyük nedenim bana yaklaşımları oldu. Yeni hedefler seçmekten çekinmem. Buraya da yeni hedeflerim için geldim. Rizespor'da ciddi bir adanmışlıkla herkes çalışıyor. Benim burada amacım sadece gol atmak değil. Genç arkadaşlarla da tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hep beraber olursak başarılara imza atarız. Pes etmeyen biriyim. Başka teklifler de oldu. Ama burada imkanlar çok iyi. Bütün şartları sağlamışlar. Ben de bu yüzden burada çalışmaya geldim. Doğası çok güzel bir şehir. Lig başlayacak, şu an lige odaklandık" ifadelerini kullandı.

(Oğuz Bal - Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika

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