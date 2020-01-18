Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi

6 saat önce

Çaykur Rizespor, sezon başı kadrosuna dahil ettiği Yusuf Acer'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladığını bildirdi.

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi, System.String[]

Çaykur Rizespor, sezon başı kadrosuna dahil ettiği Yusuf Acer'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.

Sezon başında Altınordu Kulübünden transfer edilen Yusuf Acer, Süper Lig'de forma şansı bulamamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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