Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı!

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer 'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.

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