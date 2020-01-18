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Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı!
6 saat önce
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.
Sezon başında Altınordu Kulübünden transfer edilen Yusuf Acer, Süper Lig'de forma şansı bulamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:42
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