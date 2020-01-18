Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı! - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı!

6 saat önce

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı!, System.String[]

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.


Sezon başında Altınordu Kulübünden transfer edilen Yusuf Acer, Süper Lig'de forma şansı bulamamıştı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Altınordu, Acer, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:42 
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