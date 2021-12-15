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SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var

15.12.2021 12:02

SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız varArzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)- Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano "Şu anda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var.

SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)- Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano "Şu anda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var. Final niteliğindeki Yeni Malatyaspor maçında oyuncu gurubumuzdan kim oynarsa oynasın çok büyük fedakarlık yapıp bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 17'nci haftasında Pazar günü evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesislerindeki idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil mavili futbolcu Fabricio Baiano, "Benim amacım her zaman kulübüme katkı sağlamak. Kulübümün getirdiği her hocaya da 'ne kadar katkı sağlayabilirim, onun başarılı olabilmesi için neler yapabilirim' diye düşünerek buna odaklanıyorum. Performansımı da buna borçluyum" dedi.

'SÖZLEŞMEMİN HAKKINI VERİYORUM'

İmzaladığı sözleşmenin hakkını vermeye çalıştığını belirten Baiano, "Bir kulübe gelip sözleşme imzaladığınız zaman o sözleşme zaten kulübe hizmet vermek zorundasınızdır anlamına gelir. Bende öyle düşünüyorum. Geldiğim andan itibaren o sözleşmenin gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. 4 hocayla çalıştım, hepsine teşekkür ediyorum. Beni her zaman oynattılar. Ben tabiki takımın dışında kalmayı sevmeyen, çalışmayı çok seven bir oyuncu olduğum için onlarda bu çalışmamı değerlendiriyorlar. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sonrasını da hocalarımın takdirine bırakıyorum" şeklinde konuştu.

"BU MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ"

Takımın puanlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Baiano "Şuanda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var. Yapabileceğimizin en iyisini sahada yapmamız lazım ki puanlar alalım. İyi bir oyuncu grubumuz, iyi bir hocamız var, bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki Yeni Malatyaspor maçında bu oyuncu gurubundan kim oynarsa oynasın çok büyük fedakarlık yapıp bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

FUTBOLCULARA MORAL ZİYARETİ

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor antrenmanını ziyaret eden Çay İlkokulu öğrencileri futbolcu ve teknik heyete şiirler okuyarak çizdikleri resimleri armağan ederken, futbolcular öğrencilerle bir süre top oynadı.

SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var
SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var

Yeni Malatyaspor, Spor Toto, Rizespor, Pazar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var - Son Dakika


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