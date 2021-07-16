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Çaykur Rizesporlu Baiano, kariyerinin ilk golünü attığı Türkiye'de kalmaya devam etmek istiyor - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Baiano, kariyerinin ilk golünü attığı Türkiye'de kalmaya devam etmek istiyor

16.07.2021 13:08

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 6. haftasındaki Demir Grup Sivasspor deplasmanında profesyonel kariyerinin ilk golünü atan Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Fabricio Baiano, futbolunu gösterme fırsatı bulduğu Türkiye'de kalmaya devam etmek istediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 6. haftasındaki Demir Grup Sivasspor deplasmanında profesyonel kariyerinin ilk golünü atan Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Fabricio Baiano, futbolunu gösterme fırsatı bulduğu Türkiye'de kalmaya devam etmek istediğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da üç sezondur forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Baiano, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kendi futbolumu burada gösterebiliyorum. Bu fırsat bana sunuluyor. Eşim burada, çocuklarım burada okula gidiyorlar. Ben burada olmaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum. Genç oyuncular da aramıza katılıyor. Onlara da bir katkı sağlamak istiyorum. Onlarla konuşup daha da gelişmelerini sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Baiano, daha çok defansif özellikte bir oyuncu olduğuna işaret ederek, gol atmaktansa pas vermeyi sevdiğini dile getirdi.

Golden önceki mücadeleyi göstermeyi seven bir oyuncu olduğunu aktaran Baiano, "Profesyonel hayatımın ilk golünü geçtiğimiz sezon Rizespor forması altında attım. Çok mutlu oldum. Her futbolcu gol atmayı sever. Tabi umarım oynayabildiğim sürece gol atarım. Benim mücadelem defansif olduğu için o kulvarda daha fazla mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kariyerimin sonuna kadar Türkiye liginde oynayabilirim"

Süper Lig'in çok zor ve öngörülemeyen bir lig olduğunu anlatan Baiano, geçen yıl takımda 3 hoca değişikliğine gidildiğini hatırlattı.

Teknik direktör değişikliğinin bazen iyi bazen de kötü olduğunu söyleyen Baiano, şöyle devam etti:

"İyi olduğunu düşünüyorsunuz ama ne yazık ki kötü gitmeye başlıyorsunuz. Bir önceki hocadan daha kötü gidişler de oluyor. Ama daha da iyiye gidiyorsunuz, kurtarıyorsunuz. Geçen sene bu senaryo bizim açımızdan gerçekleşti. Ama baktığınızda ligde kalmış olmamız, Rizespor açısından çalkantılı gibi gözüken üç hoca değişikliğinden dolayı bir başarı olarak gözüküyor. Türkiye ligini çok seviyorum. Üç senedir buradayım. Kalmaya da devam etmek istiyorum. Hatta kariyerimin sonuna kadar da Türkiye liginde oynayabilirim."

Baiano, teknik direktör Bülent Uygun'dan da övgüyle bahsederek, "Çok iyi bir sezon geçirmek adına çok iyi bir hocamız var. Aramıza yeni katılan takım arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlarımızla bir mücadele içine gireceğiz. Tabi ki takımların hedefleri her zaman bir önceki sene ligi bitirdikleri yerin daha iyi yerine gelebilmektir. Biz de umarım geçen yıl bitirdiğimiz sıralamadan daha iyi bir sıralamada bu sezonu bitiririz." diye konuştu.

2021 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Arjantin'e mağlup olan ülkesi Brezilya hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baiano, ülkesinin şampiyona genelinde iyi mücadele ettiğini belirtti.

Baiano, Brezilya'nın finale kadar çok iyi geldiğini aktararak, "Şampiyonanın genelinde Brezilya'nın çok iyi bir mücadele gösterdiğini düşünüyorum. Finale kadar çok iyi geldik zaten. Neredeyse hiç maç verilmedi. Finaller her zaman bir tarafın kazanması gereken maçlar. Şansızlıklar olabiliyor. Her an her şey olabiliyor. Biz bu sefer kaybettik ama finale gelene kadar bence Brezilya çok iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Baiano, kariyerinin ilk golünü attığı Türkiye'de kalmaya devam etmek istiyor - Son Dakika Spor


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