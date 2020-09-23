Çaykur Rizesporlu Baiano: "Sıkı çalışmaya devam ediyoruz"

Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Fabricio Santos de Jesus "Baiano", bu maçtan üç puan ile ayrılmak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Baiano, sezon başından beri çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istemelerine karşın ilk 2 maçta puan alamadıklarını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Şunu taraftarlarımızın bilmesini istiyoruz. Bizim çalışmalarımız hocamızın talimatları doğrultusunda devam ediyor. Bence iyi çalışıyoruz. Sadece bunu puan ya da puanlara yansıtamadık." dedi.

Baiano, ligin zorluğuna dikkati çekerek, "Kendi sahanızda ya da deplasmanda olsun hangi takımla karşılaşırsanız karşılaşın çok zor maçlar oynuyorsunuz. Bu hafta sonu oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı da onlardan birisi. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Umarım Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılırız." diye konuştu.

Rize'ye gelmeden önce Türkiye'de bir yıl futbol oynadığını hatırlatan orta saha oyuncusu, "Süper Lig'i biliyordum. Rize'ye de isteyerek ve tavsiyelerle geldim. Geldiğim andan itibaren doğru bir tercih olduğunu da gördüm. Çok iyi bir grubumuz var. İyi bir hocamız var. Ortamımız çok iyi. Sadece başarı elde etmemiz için biraz daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.