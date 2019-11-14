Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"
Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Diamonde: 'Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak' - Son Dakika Spor

Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

7 saat önce

Diamonde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta aldıkları 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini, uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta iyi bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.

Çaykur Rizesporlu Diamonde:

Diamonde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta aldıkları 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini, uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta iyi bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.


Milli ara sonrası Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Fildişi Sahilli oyuncu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Bizim için çok zor bir maç olacak. Hazırlanmak için zamanımız, kendimizi toparlama şansımız var. Denizli deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmeyi başarmak." dedi.


27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımdaki uyum sürecinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Benim için de uyum süreci biraz zaman aldı. Şehre uyum sağlamakta zorlandım. Ardından benim kişiliğime uygun sakin bir şehir olması nedeniyle alışmaya başladım. Her geçen gün daha çok alışıyorum ve takım için hazır durumda olmak istiyorum. Takıma faydam olsun istiyorum. Gittiğim her takımda bu süreçlerden geçtim. Çok çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalıştım. Her geçen gün daha iyi oluyorum."


Süper Lig'in çekişmeli geçtiğine işaret eden Diamonde, "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. İlerleyen haftalarda aldığımız sonuçlara göre farklı şeyler konuşabiliriz ama ilk önce buna odaklanmış durumdayız. Alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Mehmet Cengiz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:28 
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