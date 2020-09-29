Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: "Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım" - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: "Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, iyi bir performans sergileyip uzun yıllar Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, iyi bir performans sergileyip uzun yıllar Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.

Emir Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a transferinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.

Transfer sürecinin yoğun geçtiğini vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Kendi kulübüme yardımcı olmam gerekiyordu. Onların da önemli maçları vardı ama buraya gelmeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelmek benim için kolay oldu. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İsmim de zaten Türk ismi. Aynı zamanda Müslümanım. O yüzden de buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Taraftarların kendisi ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktaran Emir Dilaver, "Transferde taraftarlar da çok aktif rol üstlendi. Sürekli mesajlar alıyordum ama transfer gerçekleşmediği için bir türlü onlara cevap veremiyordum. Ne mutlu ki buradayım. Artık doya doya yazışırız onlarla." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile bir gönül bağı olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te savaş başladıktan sonra Avusturya'ya yerleştik. Çocukluğum orada geçti. Çocuklarım da orada doğdu. Ailem de orada ama buraya uyum sağlama noktasında hiçbir zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. Ben burayı çok sevdim. Umarım iyi de bir performans gösteririm. Zaten sahada her şeyimi ortaya koyacağım. Umarım iyi de bir performans sergiler uzun yıllar Türkiye'de kalırım."

Türkiye ligini bildiğini aktaran Emir Dilaver, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce büyük golcülerin Türkiye'de oynadığını biliyordum. Bir savunma oyuncusu olarak bundan mutluluk duyuyorum. Çünkü büyük oyunculara karşı oynamak her zaman sizi geliştirir. Ben de aslında buna odaklanmış vaziyetteyim. Yani iyi bir oyuncuya karşı oynamak beni mutlu eder. O yüzden hiç kimseden korkum yok. Süper Lig'i tanıyorum. Ben sadece performansımı ortaya koyacağım. Savunma, takım olarak yapılır."

Taraftarlara da mesaj gönderen Emir Dilaver, "Sosyal medyadan bana çok güzel mesajlar yağdırdılar. Bu beni çok mutlu etti. Sahada savaşmaya hazırım. Takım olarak da biz bunu zaten yapacağız. Erzurumspor maçı ile birlikte çok iyi sonuçlar alıp onların hak ettiği şeyi onlara vermek istiyoruz. Sahada savaşan ve her şeyini veren bir takım olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım
Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım
Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım
Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım

Çaykur Rizespor, Emir Dilaver, Futbolcu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: 'Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok         
23:33
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi         
09:53
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 01:09:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver: "Umarım uzun yıllar Türkiye'de kalırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei