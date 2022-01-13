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SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz

13.01.2022 16:57

Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyizEmirhan PEHLİVAN/RİZE,(DHA)- Çaykur Rizesporlu Joel Pohjanpalo, 'Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbul'daki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz

Emirhan PEHLİVAN/RİZE,(DHA)- Çaykur Rizesporlu Joel Pohjanpalo, 'Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbul'daki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek, iyi bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum' dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Joel Pohjanpalo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pohjanpalo, bulundukları konum itibariyle her maçın çok önemli olacağını belirterek, 'Şu anda bulunduğumuz sıralamadan acil kurtulmamız gerekiyor. O yüzden 2-3 maçlık değil de, maçları tek tek düşünmemiz gerekiyor. Hepsini iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbul'daki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek, iyi bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Şu anda tek düşündüğüm İstanbul'daki Karagümrük maçı' şeklinde konuştu.

'SON 5 MAÇTA 5 GOL ATTIM'

Şu anda işlerin kendisi için iyi gittiğini ve Almanya'da oynanan futbol ile burada oynanan futbolun çok farklı olduğunu söyleyen Pohjanpalo, 'Almanya'da benim oynadığım topla çok haşır neşir olmuyorsun, daha çok 1-2 dokunuş yapıp gol pozisyonuna giriyorsun. Burada işler daha farklı. Topu biraz daha tutmanız, boğuşmanız lazım. Buna alışma sürecim oldu. Biz de oyuna çok fazla hükmeden bir takım değiliz. Top bizde çok fazla kalmıyor, gol pozisyonuna giremediğimiz zamanlar oluyor. Bu yüzden benim de şans bulduğum zaman bunu gole çevirmem lazım. Alışma sürecini atlattığımı düşünüyorum. Bununla beraber gollerde geliyor. Son 5 maçta 5 gol attım. Umarım bu şekilde devam eder' dedi.

"ALDIĞIMIZ BU PUANLAR BİZE UMUT VERİYOR?

Sezona kötü başladıklarını belirten Çaykur Rizesporlu oyuncu Pohjanpalo, 'Ne yazık ki kötü başladık, devamı da kötü geldi ama hocamız geldikten sonra işler değişti. Futbol olarak da geliştiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarının son maçlarında, içerideki maçlarda kuvvetliydik, iyi maçlar çıkardık. Puanlarımızı da topladık. Tabii ki her zaman ilk yarılar biter, ikinci yarılar başlar. Bu da yeni bir umut yeni bir başlangıç olur. Bizim için de aldığımız bu puanlar bize umut veriyor. Önümüzdeki maçlarda özellikle iç saha maçlarında, ben her maçtan 3 puan alacak potansiyelimizin, kuvvetimizin olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'BURADA BAZEN SİZDEN BEKLENTİLER YÜKSEK OLUYOR'

Almanya'dan geldiği için bazı şeylerin kendisi için farklı olduğunu ifade eden Pohjanpalo, 'Alışma devremi geçirdim. Türkiye'de maçlarda bazen tek başıma 2-3 oyuncuyla boğuşmak zorunda kalabiliyorum. Bu alışmak zorunda olduğunuz bir şey. Almanya'da bu bazen böyle olmayabiliyor. Hücumda oynayan arkadaşlarınız size daha yakın oluyor, tek ve duvar paslarıyla işi çözebiliyorsunuz. Burada bazen sizden beklentiler yüksek oluyor. Beklentiler yüksek de olsa ben elimden geldiği kadar karşılayabileceğimi düşünüyorum. Günün sonunda, golleri nasıl attığınız değil gollerin sayısına bakılıyor. Bu attığınız gollerin takımınızın ligde kalması ya da galibiyet almasına yarayıp yaramadığını bakılıyor. Ben şu ana kadar alışabildiğim süre içerisinde elimden geldiği kadar bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Daha fazla alıştığım için de bundan sonrasında bunu daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum' şeklinde konuştu.

SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz
SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz
SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz
SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz

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Karagümrük, Rizespor, İstanbul, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz - Son Dakika
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