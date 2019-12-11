Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio: "Kasımpaşa maçında 3 puanı almak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio: 'Kasımpaşa maçında 3 puanı almak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio: "Kasımpaşa maçında 3 puanı almak istiyoruz"

6 saat önce

Samudio, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında yaşadıkları mağlubiyetin morallerini bozduğunu belirtti.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio:

Samudio, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında yaşadıkları mağlubiyetin morallerini bozduğunu belirtti.


Maçta kalelerinde gördükleri golden önce takım arkadaşı Orhan Ovacıklı'ya net bir faul yapıldığını savunan Paraguaylı oyuncu, şöyle devam etti:


"Pozisyonu en az 5 kere izledim. Pozisyon net bir şekilde faul. VAR hakemi de pozisyona bakması için maçın hakemini çağırdı ama ne yazık ki vermedi. Sonucunda gol oldu. Bizi üzen bir pozisyon. Tabii biz bunun üstesinden maç içerisinde gelebilirdik ama olmadı. Bu tip pozisyonlarda hakemlerin biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz."


Samudio, bulundukları konumun çok memnun edici olmadığını kaydederek, "Teorik olarak baktığınız zaman iyi bir kadromuz var. Bulunduğumuz konumdan daha üst bir konumda olmamız gerekiyordu. Farklı hedefler içinde olmamız gerekiyordu. Ne yazık ki bir istikrar yakalayamadık. Şu anda hem hocamız hem biz bu durumdan 'Daha istikrarlı duruma nasıl geçeriz?', onu düşünüyoruz. Onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışarak aşacağız." diye konuştu.


Kasımpaşa ile oynayacakları maçın çok değerli olduğuna vurgu yapan Samudio, şunları kaydetti:


"İçeride oynadığımız maçlarda daha iyi oynuyoruz ve daha iyi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Çünkü ilk yarıda 3 maç kaldı. Kasımpaşa'nın ardından Yeni Malatyaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile kendi sahamızda oynayacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Kasımpaşa maçında 3 puanı alıp derin bir nefes almak istiyoruz."


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İstikbal Mobilya, Mehmet Cengiz, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:50 
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