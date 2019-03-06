Çaykur Rizesporlu Futbolcu Samudio: "Önümüzde Uzun Bir Maraton Var"
44 dakika önce
- Futbolcuların antrenmana öğrencileri selamlayarak çıkışları Öğrencilerin futbolcularla fotoğraf çektirmesi Amınu Umar'ın öğrencilerin formalarını imzalaması Antrenmandan görüntüler Futbolcu Brain Samudio'nun açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Paraguaylı...
- Futbolcuların antrenmana öğrencileri selamlayarak çıkışları
Öğrencilerin futbolcularla fotoğraf çektirmesi
Amınu Umar'ın öğrencilerin formalarını imzalaması
Antrenmandan görüntüler
Futbolcu Brain Samudio'nun açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Paraguaylı oyuncusu Brain Jose Samudio, önlerinde uzun bir maraton olduğunu belirterek, "Son mağlubiyete takılmadan çıkışımızın devamını getirmeliyiz. İlk 6 maçtaki çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.
Samudio, Mehmet Cengiz Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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