Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizesporlu futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor
Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor - Son Dakika Spor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor

6 saat önce

Sasse, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldıklarını belirtti.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor, System.String[]

Sasse, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldıklarını belirtti.


Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Son aldığımız mağlubiyeti unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ne kadar çok maç kazanırsak o kadar iyi olacak. İlk yarıyı daha iyi sonuçlar alarak tamamlamalıyız. İkinci yarı çok daha fazla puan toplayarak ligi çok daha iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.


Yan Sasse, kendi performansına ilişkin ise şunları kaydetti:


"Her futbolcu gibi benim de hedefim en üst seviyelere gelmektir. Onun için hem yeteneklerimi hem de antrenmanda çalıştıklarımı sahaya yansıtmak istiyorum. Tek amacım bu. Futbolcu sahanın içinde ne kadar kalırsa hem yeteneklerini hem de fiziksel özelliklerini sahaya yansıtabilir. Hocamız bana görev verdiği sürece elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Daha fazla süre alırsam daha fazla yeteneklerimi de göstereceğimi düşünüyorum."

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Mehmet Cengiz, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 
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