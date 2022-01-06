Üye Girişi
SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum

06.01.2022 15:06

SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorumArzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA)- Çaykur Rizesporlu futbolcu Sebastian Holmen, "2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz.

SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum

Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ RİZE,(DHA)- Çaykur Rizesporlu futbolcu Sebastian Holmen, "2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz. Şu an takım olarak ben olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını ve iyi bir puanla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Sebastian Holmen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Holmen, sezon başında kötü bir performans sergilediklerini belirterek "Performansımla takımın performansı paralel ilerledi diyebilirim. Ne yazık ki hem kendim hem de takım olarak kötü bir başlangıç yaptık. Son 2 aydır iyi bir çıkışımız olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar tüm istediğimiz sonuçları alamasak da, ortalama olarak iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansımı da biraz daha iyileştirdim, 2'nci yarı başlangıcı itibariyle de çok daha fazla olumlu ve pozitifim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Holmen, "Hem geçen senenin şampiyonu hem de daha dün Süper Kupa'yı almış, büyük bir takım. Bu tip maçta da herkes oynamak ister. Biz de takım olarak gerçekten heyecanlıyız. 2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz. Şu an takım olarak ben olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını ve puanla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

"HERKES İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ GİBİ OLACAK"

İlk yarıdan çok daha iyi bir 2'nci yarı çıkararak ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Sebastian Holmen, "2'nci yarı herkes için yeni bir başlangıç gibi olacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, ayrılan arkadaşlar olacak. Olumlu hissediyorum, sonuçlara yansıyacak ve 2'nci yarıyı sıkıntısız olarak bitireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"NE ZAMAN GOL ATARIM BUNU BİLEMİYORUM"

Selim Ay ile oynamanın kendisi için iyi olduğunu belirten Holmen "Onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum. Gol atmakla ilgili olarak, biz defans oyuncusuyuz. Bizim birinci görevimiz, bize karşı gol atılmasını önlemek. Onu da ilk yarıda elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım tabi 2'nci yarıda daha da iyi yapacağım. Arkadaşımı tebrik ederim ama ne yazık ki ben ne zaman gol atarım bunu bilemiyorum" dedi.

"İYİ BİR GİDİŞİMİZ VAR"

Rakip kulüplerle oynanan maçlarla ilgili konuşan Sebastian Holmen "Rakiplerimizle hangi oyuncuya karşı oynadığımı çok dikkate almıyorum, önemsememeye çalışıyorum. Çünkü son 2 aydır iyi bir gidişimiz var, kendimizi iyi hissediyoruz. Rakip Beşiktaş ya da oyuncular, kim olursa olsun biz kendimizi iyi hazırlıyoruz. Bu iyi gidişimizim skorlara ve maça yansıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RİZE'YE ALIŞTIM

Rize'ye alıştığını söyleyen Holmen, "Tamamen alıştığını söyleyebilirim çünkü hem futbol olarak hem kulüp olarak Rizespor'a alıştım. Ailemin de Rize'ye alıştıklarını ve sevdiklerini söyleyebilirim. Şu anda adaptasyon sürecini atlattım. O yüzden kendimi daha rahat daha iyi hissediyorum. Ağabeyim 1 ay önce futbolu bıraktı, son maçını oynadı. Şimdi futbolu bıraktıktan sonraki hayatını yaşayacak. Önümüzdeki aylarda buraya gelip bizi ziyaret edeceğine inanıyorum" dedi.

SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum
SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum
SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum
SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Rizespor, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika


Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
17:46 Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
17:20 Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış
17:18 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
17:11 Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
16:58 Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te
16:56 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler
16:55 TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi
16:49 Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 18:06:26. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement