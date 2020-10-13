Çaykur Rizesporlu Jovancic: "Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu biliyorum" - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Jovancic: "Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu biliyorum"

13.10.2020 14:39
Çaykur Rizesporlu Jovancic:

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sırp oyuncusu Dusan Jovancic, Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu bildiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sırp oyuncusu Dusan Jovancic, Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu bildiğini söyledi.

Jovancic, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a gelmekten mutlu olduğunu, herkesle kısa sürede uyum yakaladığını belirtti.

Kulübün kendisinden beklentilerini bildiğini dile getiren Sırp orta saha oyuncusu, "Bugüne kadar beklentilerle ilgili hiç problem yaşamadım. Her zaman hedeflerimi tutturdum. Bundan sonra da çok çalışarak hedefimi tutturma gayretinde olacağım." diye konuştu.

Jovancic, Türkiye ligi ile ilgili bu ligde oynamış Sırp oyunculardan bilgi aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu biliyorum. Bu noktada ben de zor ve kaliteli ligde başarılı olmak için mücadele edeceğim. Takıma uyum sağladıktan sonra hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Takımda Emir Dilaver ile aynı dili konuştuğumuz için iyi anlaşıyorum ve bana yardımcı oluyor."

Teknik direktör Tomas'ın transferine onay vermesinin kendisini mutlu ettiğini, kendisine güveni boşa çıkarmamak için mücadele edeceğini vurgulayan Jovancic, daha önce orta sahada ofansif ve defansif ağırlıklı mevkilerde oynadığını, yeşil-mavili ekipte 6 numara pozisyonunda oynama ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Jovancic, salgın nedeniyle seyircisiz oynamanın kötü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Seyircisiz oynamak beni çok üzüyor. Türkiye'de statların genelde dolu olduğunu biliyorum. Taraftarımızın önünde oynayamamak, forma giyememek beni üzüyor. Umarım bir an önce bu durum düzelir. Takım olarak da ilk dört haftada galibiyetimiz yok. İnşallah Ankaragücü maçı ile bunu değiştirip ilk galibiyetimizi alırız. Seyircilerimize galibiyet armağan ederiz."

MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Oyuncular çalışmanın ilk bölümünde koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Teknik direktör Tomas, Boldrin ve Abdullah Durak ile idman öncesi özel olarak görüştü.

Yeşil-mavili futbolcuların çalışması, ilk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Spor Toto Süper Lig, Çaykur Rizespor, Sırp, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Jovancic: 'Türk liginin zor ve kaliteli olduğunu biliyorum' - Son Dakika Spor

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