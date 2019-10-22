Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizesporlu Melnjak'a Belçika'dan kanca!
Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Melnjak'a Belçika'dan kanca!

Çaykur Rizesporlu Melnjak'a Belçika'dan kanca!

7 dakika önce

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dario Melnjak, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarırken, adı Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde anıldı.

Çaykur Rizesporlu Melnjak'a Belçika'dan kanca!, System.String[]

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dario Melnjak, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarırken, adı Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde anıldı.


26 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Hırvat oyuncuyu Avrupa'dan bir çok takımın izlediği ve özellikle Belçika'dan bir kulübün ara transfer döneminde oyuncuyu transfer etmek için Rizespor ile masaya oturacağı öğrenildi.


Çaykur Rizespor'un ise Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Melnjak'ı bonservis bedeli kazanmadan yollamak istemediğinden dolayı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.


Dario Melnjak, Çaykur Rizespor ile 24 maçta forma giyerken 6 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.


Çaykur Rizespor, Hırvatistan, Rizespor, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:24 
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