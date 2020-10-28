Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor

28.10.2020 18:35
Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor, System.String[]

Çaykur Rizesporlu futbolcu Yassine Meriah, "Bu lig çok zor, her takım, her takımı yenebilir" dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Yassine Meriah, "Bu lig çok zor, her takım, her takımı yenebilir" dedi.

Ligin 7'nci haftasında Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da idman öncesi yeni transferlerden Yassine Meriah açıklamalarda bulundu. Takımın yavaş yavaş rayına oturduğunu belirten Merah, "Çok iyi bir döneme girdik. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Sivas'tan galibiyetle dönmek çok zordu. Bunu başardık. Bu iyi gidişatı da Kayserispor karşısında taçlandırmak istiyoruz. Kayseri maçı bu açıdan bizim için çok önemli bir maç haline geldi" dedi.

Takım savunmasının hücumdan başladığını kaydeden Yassine Meriah, "Önemli olan stoperlerin ya da geri dörtlünün savunma yapması değil. Modern futbolda 11 oyuncu ile hücum edip 11 oyuncu ile defans yapmaktır. Biz takım olarak beraber savunma yaptık. Bunu birlikte başardık aslında. Sadece savunma hattı yapmadı bu işi. Önümüzdeki maçlarda da savunma yapmayı takım olarak birlikte başaracağız" diye konuştu. Türkiye Süper Lig'inde her takımın her takımı yenebildiğini belirten Yassine Meriah, "Bu ligde her maç çok zor. Herhangi bir maça daha kolay diyemeyiz. Her maç çok zor geçiyor. Biz maç önceleri hocamızla, takım arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz hafta boyunca. O maça bu şekilde odaklanmaya çalışıyoruz. Konsantrasyonumuzu maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu yollar her maç 3 puanı kulübümüze getirmeye çalışacağız. Hocamızın stoper olması bizim için bir avantaj. Mevkisini çok iyi bilen bir isim. Aynı zamanda çok tecrübeli. Onun söylediklerini dikkate alıyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Bu konuda son derece mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Çaykur Rizesporlu futbolcu ve teknik heyet Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı açtı.

Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor
Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor
Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor
Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor
Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Meriah: Bu ligde her maç zor - Son Dakika Spor

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