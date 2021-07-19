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Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Formayı almak istiyorum - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Formayı almak istiyorum

19.07.2021 11:22
Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Formayı almak istiyorum, System.String[]

"Hedefimiz çıkabildiğimiz kadar en üste çıkmak""Bülent hoca takıma sinerji kattı""Rizespor camiasında kalıcı olmak istiyorum""Taraftar futbolun değişilmezi""Yabancı kuralı, biz Türk oyuncular için iyi oldu"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, - Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Mithat...

"Hedefimiz çıkabildiğimiz kadar en üste çıkmak"

"Bülent hoca takıma sinerji kattı"

"Rizespor camiasında kalıcı olmak istiyorum""Taraftar futbolun değişilmezi""Yabancı kuralı, biz Türk oyuncular için iyi oldu"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, - Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Mithat Pala, "Hocaya kendimizi göstermek ve oynamak için elimizden geleni yapacağız. Ben burada formayı almak istiyorum. Alacağıma da inanıyorum" dedi.Geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig ekibi Pazarspor'a kiralık gönderilen Süper Lig takımı Rizespor'un orta sahası Mithat Pala, gelecek sezon ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Pala, "Milli takım ve Avrupa hedeflerim var. İnşallah bunların hepsi zamanla gerçekleşecek ama ilk önce Rizespor camiasında kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu."HEDEFİMİZ ÇIKABİLDİĞİMİZ KADAR EN ÜSTE ÇIKMAK"Sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getiren Mithat Pala, "Oynayacağımız maçlarımız var. İdmanlar biraz ağır geçiyor. Aslında böyle geçmesi bizim için daha iyi. Sezona daha iyi hazırlanıyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz çıkabildiğimiz kadar en üste çıkmak. Onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi."FORMAYI ALMAK İSTİYORUM"Takım kadrosunun henüz tam oluşmadığını belirten Pala, "Ben burada formayı almak istiyorum. Alacağıma da inanıyorum. Geçen sene burada maça çıktım ama yeterli sayıda değildi. Bu sene daha fazla maça çıkmak istiyorum. Hocaya kendimizi göstermek ve oynamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı."BÜLENT HOCA TAKIMA SİNERJİ KATTI"Teknik direktör Bülent Uygun'un takıma ligin son haftalarına doğru geldiğini hatırlatan genç futbolcu, "Bülent hoca geldikten sonra takımda bir aile bütünlüğü oldu. Takıma enerji kattı. Hocayla birlikte geçen sene iyi maçlar çıkardık ve ligde kalmayı başardık. Bu senenin de daha farklı olacağını düşünüyorum. Bülent hocanın herkese bire bir yaklaşımı çok iyi. Takımı da çok iyi şekilde motive ediyor. İnşallah hocayla birlikte daha farklı bir çıkış yakalayıp çok iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu."RİZESPOR CAMİASINDA KALICI OLMAK İSTİYORUM"Kariyer hedeflerinden bahseden 20 yaşındaki oyuncu, "İlk hedefim Rizespor'da kalıcı oyuncu olmak. Daha sonra milli takım ve Avrupa hedeflerim var. İnşallah bunların hepsi zamanla gerçekleşecek ama ilk önce Rizespor camiasında kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu."TARAFTAR FUTBOLUN DEĞİŞİLMEZİ""Pandemiden dolayı birçok maçı taraftarsız oynadık" diyen Mithat Pala, "Taraftar, futbolun değişilmez ve vazgeçilmez unsuru. Futbol, taraftarla güzel. Bu sene onlara istedikleri takımı izleteceğiz ve ligi en iyi şekilde bitireceğiz" dedi."YABANCI KURALI, BİZ TÜRK OYUNCULAR İÇİN İYİ OLDU"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralını da yorumlayan Pala, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yabancı kuralı benim açımdan çok daha iyi oldu. Ne kadar Türk oyuncuya değer verilirse bizim için çok daha iyi. Altyapılarda çok yetenekli oyuncular var. Bunları çıkartabilecek, kazandırabilecek eğitmenlere ihtiyacımız var."

Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Formayı almak istiyorum

Futbol Federasyonu, Rizespor, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Formayı almak istiyorum - Son Dakika Spor


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