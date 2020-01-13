Çaykur Rizesporlu Montassar Talbi:

Tunuslu futbolcu Montassar Talbi, takımının 2nci yarı hedeflerinden, Süper Ligin golcülerine, Rizedeki hayatından, Türkiye A Milli Takımının başarısına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ



Çaykur Rizespor'un üzerine koyarak ilerlediğini ve iyi bir yolda olduğunu söyleyen Talbi, Süper Lig çok kaliteli bir lig. Büyük isimler lige geliyor ama bunu yanında genç oyunculara da şans veriliyor. Takımların tesisleri olsun, tarihleri olsun ya da taraftarlarının tutkusu olsun çok önemli bir lig olduğunu düşünüyorum. Takım olarak da geçen sene 1inci Ligden çıkan bir takımız. Geçen sezon ligde oynadığımızın üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Yönetim teknik heyet ve futbolcular en iyisini yapmaya çalışıyor, doğru yolda da olduğumuzu düşünüyorum dedi.



LİGİN İLK YARISINDA ÇOK PUAN KAYBETTİK



Ligin ilk yarısında yaşanan puan kayıplarına değinen Montassar Talbi, Ligin 2nci yarısının çok zor geçeceğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla da aynı fikirdeyiz. Ligin ilk yarısında çok fazla puan kaybı yaşadık. Ligin 2nci yarısında orta sıralar için mücadele edeceğiz. Takımın elindeki mevcut kadronun, yapabilecekleriyle ve imkanlarla her geçen sezon daha üst sıralara oynaması gerekir diye konuştu.



EN DİKKAT ÇEKEN FORVETLER MURIÇ, KOITA, JAHOVIC



Süper Ligde birçok iyi forvetin yer aldığını belirten genç oyuncu, Ligde takımlar çok gol atıp çok da gol yiyor. Savunma oyuncularının odaklanması ve yüzde yüz konsantre olması gerekiyor ki bu da kolay değil. Ligde her takımın çok iyi forvetleri var. Bu da savunma oyuncularının gelişimi için detay. Bir savunma oyuncusu rakip forvetleri gözünde büyütmemeli. Ligde dikkat çeken forvetleri arasında geçen sezon bizim takımımızda yer alan ve bu sezon Fenerbahçeye transfer olan Vedat Muriçi söyleyebilirim. Koita ve Adis Jahovic, topu kullanmasını bilen, atletik yapılı oyuncular ve ligin iyi forvetleri diyebilirim şeklinde konuştu.



MURİÇ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNUYOR



Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen ve sene başında Fenerbahçeye transfer olan Vedat Muriç için övgü dolu ifadeler kullanan Talbi, şunları söyledi:



Muriçin burada olmasını istemem demek yalan söylemek olur. Kulüp ve kendisi bir tercih yaptı, çok büyük bir takım olan Fenerbahçede oynuyor. Çok da iyi bir insan ve o nedenle daha iyi yerlere gelmesini isterim ifadelerini kullandı.



RİZESPORDA AİLE ORTAMI VAR



Rizesporda güzel bir ortamın olduğunu vurgulayan Talbi, Genç yaşta forma giymeye başladım. İlk olarak Afrika şampiyonu Esperaceta forma giydim. Rizesporda da beni aile ortamı karşıladı. Gençlere önem veriyorlar. Rizesporun başarısına odaklanmış durumdayım. Hedefleri olan bir oyuncuyum ve daha büyük kulüplerde forma giymek istiyorum. Şu anki hedefim Rizesporun daha üst sıralara oynamasını sağlamak şeklinde konuştu.



TAKIMIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR



Takımda önemli isimlerin olduğuna değinen savunma oyuncusu, Hepsi tecrübeli ve milli oyuncular. Oyuncu grubumuzda önem arz ediyorlar. Sol bekimiz Melnjak, milli oyuncumuz Abarhoun, kalecimiz Gökhan olsun hem milli hem de önemli oyuncular. Gelişimimiz için çok iyi oyuncular şeklinde konuştu.



TÜRK MİLLİ TAKIMINA HAYRAN KALDIM



Türkiye A Milli Futbol Takımında da övgüyle bahseden Tunuslu oyuncu, Türk milli takımına hayran kaldım. Fransaya karşı Türkiye çok üstün bir oyun sergilemişti ve hak edilmiş bir galibiyet almıştı. Beni şaşırtan ise deplasmandaki oyundu. Fransa ile berabere kalınan maçta takım ruhu ve herkesin birbiri için mücadele ettiği, sahada çok ciddi bir disiplin vardı. Türkiyenin zor bir grupta şahane bir iş yaptığını düşünüyorum. EURO 2020de de iyi işler yapacağına eminim. Genç oyuncularla tecrübeli isimleri çok iyi harmanlamışlar. Takımdaki teknik kalitede çok üst düzeyde açıklamasında bulundu.



MERİH VE ÇAĞLAR KENDİLERİNİ KANITLAMIŞ OYUNCULAR



Türkiye A Milli Takımında önemli oyuncular olduğunu dile getiren Montassar Talbi, Juventusta Merih Demiral, Leicester Cityde Çağlar Söyüncü Türkiyeden çıkarak oralara gitmiş ve kendilerini ispatlamış oyuncular. Bu yolda devam edilmeli, Türkiyede çok kaliteli oyuncular var. Türk oyuncuların daha çok Avrupaya giderek Türk futbolunun ne olduğu herkese göstermesi lazım şeklinde konuştu.



VAR FUTBOLDA ADALETİ SAĞLIYOR



Video Hakem Uygulamasının (VAR) futbolda daha adil bir ortam yarattığını ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, Futbolda VARın olması oyunun daha adil olmasını sağlıyor. Büyük hataların önüne geçiliyor, Oyun tabii ki duraksıyor. Zamanla bunun giderileceği kanısınayım açıklamasında bulundu.



TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ



Talbi, ayrıca Rizeyi çok sevdiğini söylerken, taraftarlara da Türkçe mesajlar verdi. Türk mutfağını çok sevdiğini belirten Tunuslu futbolcu, takımın en çok yemek yiyen oyuncusunun Ismael Diomande olduğunu söyledi.