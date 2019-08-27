Son Dakika Haberleri: Çaykur rizesporlu mykola moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi
Son Dakika Spor Haber

Çaykur rizesporlu mykola moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi

23 dakika önce

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, taraftarlara çekilişle formasını hediye edeceğini söyledi.

Çaykur rizesporlu mykola moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi, System.String[]

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, taraftarlara çekilişle formasını hediye edeceğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Demir Grup Sivasspor maçında tribünde de giydiğini belirtti. Sivasspor müsabası ardından çok mutlu olan Irina Moroziuk, forma ile bir video yayınlayarak tribünde giydiği eşine ait formayı, yorum yapanlar arasında yapacağı kura ile bir kişiye hediye edeceğini duyurdu. Irina'nın sosyal medyada ilgi gören paylaşımı, kısa sürede paylaşım ve beğeni kazandı. Payaşımda yer alan görüntüleri ilgiyle izleyen takipçiler de sıkça yorumlarda bulundu. Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk, geçen sezon başarılı performansı ardından bu sezon bonservisi ile birlikte Dinomo Kiev'den satın alınmıştı. Eşi ile Rize'de yaşayıp kent merkezi ve turistik yerleri gezmesi, rahat giyimi, kıyafetleri ile dikkat çeken bayan Moroziuk, maçlarda da eşini tribünden destekliyor.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti
Rooney fena yakalandı Steve Jobs'ın ölmediği, Mısır'da yaşamına devam ettiği iddia edildi Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:12:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur rizesporlu mykola moroziuk'un eşinden taraftarlara parfümlü forma çekilişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]