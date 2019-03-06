Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk'un Eşi Kaza Geçirdi
28 dakika önce
Çaykur Rizespor'un Ukraynalı sağ bek oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Iryna Morozyuk geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Çaykur Rizespor
'un Ukraynalı sağ bek oyuncusu Mykola Morozyuk
'un eşi Iryna Morozyuk geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Rize'den Derepazarı
istikametine gitmekte olan Kadem Oğur yönetimindeki 53 T 0447 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Köksal Arabikoğlu'nun yönetimindeki 55 AAK 848 plakalı otomobil Alipaşa'da çarpıştı. Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan Iryna Morozyuk yaralandı. Morozyuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan eşinin kaza yaptığını öğrenen Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor'un bu akşamki idmana katılamadı ve zaman kaybetmeden Rize Devlet Hastanesi'ne gitti. Iryna Morozyuk ise kazadan sonra sosyal medya hesabından iyi olduğuna dair bir paylaşım yaparak, "Bugün benim ikinci doğum günüm" dedi.
(Hasan Fehmi
Demir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:16 Kaynak: İHA
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