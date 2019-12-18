Çaykur Rizesporlu Scepovic: "Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Scepovic: 'Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum' - Son Dakika Spor

Çaykur Rizesporlu Scepovic: "Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Marko Scepovic, 21 Aralık Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak üç puan almak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizesporlu Scepovic:

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Marko Scepovic, 21 Aralık Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak üç puan almak istediklerini söyledi.

Scepovic, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor maçının zor bir maç olacağını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un daha önce oynadığı maçları seyrettiğini aktaran Scepovic, "İyi futbol oynayan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden bizim için zor bir maç olacağından eminim. Bu sezon bazı maçlarda yaptığımız gibi iyi bir futbol ortaya koyabilirsek eğer oradan da puanlar çıkartacağımızı düşünüyorum. Tabii ki her zamanki gibi amacımız 3 puan olacak." diye konuştu.

Scepovic, performansına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum. Bunu analiz ediyorum ama son iki maçta ligde gol atabilecek birçok fırsatım oldu. Çok iyi fırsatlar da yakaladım ama ne yazık ki bunları gole çeviremedim. Açıkçası ilk golü attıktan sonra her şeyin çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçlarla beraber buna başlarım."

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:50 Kaynak: AA
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