Çaykur Rizesporlu Scepovic:

Scepovic, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor maçının zor bir maç olacağını belirtti.



Yeni Malatyaspor'un daha önce oynadığı maçları seyrettiğini aktaran Scepovic, "İyi futbol oynayan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden bizim için zor bir maç olacağından eminim. Bu sezon bazı maçlarda yaptığımız gibi iyi bir futbol ortaya koyabilirsek eğer oradan da puanlar çıkartacağımızı düşünüyorum. Tabii ki her zamanki gibi amacımız 3 puan olacak." diye konuştu.



Scepovic, performansına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:



"Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum. Bunu analiz ediyorum ama son iki maçta ligde gol atabilecek birçok fırsatım oldu. Çok iyi fırsatlar da yakaladım ama ne yazık ki bunları gole çeviremedim. Açıkçası ilk golü attıktan sonra her şeyin çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçlarla beraber buna başlarım."