Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı - Son Dakika
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Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı

25 dakika önce

Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı, System.String[]

Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Trabzonspor maçında ön çapraz bağları kopan Umar Aminu, ameliyat oldu. Başarılı geçen bir operasyonun ardından oyuncunun 6 ay sonra yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:41 Kaynak: DHA
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