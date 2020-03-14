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Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı
25 dakika önce
Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:41 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Trabzonspor maçında ön çapraz bağları kopan Umar Aminu, ameliyat oldu. Başarılı geçen bir operasyonun ardından oyuncunun 6 ay sonra yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.
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