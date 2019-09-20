Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, Samsun bölgesi bayileriyle bir araya geldi
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ÇAYKUR, Samsun bölgesi bayileriyle bir araya geldi

47 dakika önce

ÇAYKUR'un Türkiye genelindeki 9 bölgesindeki bayilerin programlar dahilinde Rize'ye davet edilerek Genel Müdürlük binasında düzenlenen bayiler toplantısının bu haftaki konukları Samsun bölgesi bayileri oldu.

ÇAYKUR, Samsun bölgesi bayileriyle bir araya geldi, System.String[]

ÇAYKUR'un Türkiye genelindeki 9 bölgesindeki bayilerin programlar dahilinde Rize'ye davet edilerek Genel Müdürlük binasında düzenlenen bayiler toplantısının bu haftaki konukları Samsun bölgesi bayileri oldu.

Türkiye, Samsun, Rize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10 
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