ÇAYKUR, Samsun bölgesi bayileriyle bir araya geldi
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ÇAYKUR'un Türkiye genelindeki 9 bölgesindeki bayilerin programlar dahilinde Rize'ye davet edilerek Genel Müdürlük binasında düzenlenen bayiler toplantısının bu haftaki konukları Samsun bölgesi bayileri oldu.
ÇAYKUR'un Türkiye genelindeki 9 bölgesindeki bayilerin programlar dahilinde Rize'ye davet edilerek Genel Müdürlük binasında düzenlenen bayiler toplantısının bu haftaki konukları Samsun bölgesi bayileri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10
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