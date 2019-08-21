Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı
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ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı

37 dakika önce

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılının ocak-temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdıklarını bildirdi.

ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılının ocak-temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdıklarını bildirdi.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:35 
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