ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı
37 dakika önce
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılının ocak-temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdıklarını bildirdi.
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, 2019 yılının ocak-temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:35
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