Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı
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ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı

1 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında üreticilerden aldıkları 227 bin ton yaş çayın karşılığı olan 658 milyon liranın ödemelerine bugün başlandığı belirtildi.

Ödemelerin 4 gün içerisinde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, üreticilerin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemelerin, bir sonraki gün çekilebildiği kaydedildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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