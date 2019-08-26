ÇAYKUR, temmuz ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı
1 saat önce
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:54 Kaynak: AA
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, temmuz ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında üreticilerden aldıkları 227 bin ton yaş çayın karşılığı olan 658 milyon liranın ödemelerine bugün başlandığı belirtildi.
Ödemelerin 4 gün içerisinde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, üreticilerin ilgili banka hesaplarına yapılan ödemelerin, bir sonraki gün çekilebildiği kaydedildi.
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