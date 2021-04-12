ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı - Son Dakika

ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı

12.04.2021 14:51
ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı, System.String[]

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 6 çay fabrikasında mevsimlik çalışacak 300 işçi için verilen ilana 35 bin 412 başvuru yapıldı. Alım yapılacak kişiler ise kura ile belirlendi.

ÇAYKUR 2021 yılından itibaren çalışmak üzere mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Fabrikalara alınacak işçiler ise İŞKUR üzerinden yapılan başvurular neticesinde noter kurası ile canlı yayında belirlendi. Çalışmak isteyen talihliler, çalışmak istedikleri fabrikaları seçerek kuraya girmeye hak kazanırken, başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin'de toplamda 46 çay fabrikası için 35 bin 412 kişi başvuruda bulundu. Pandemi koşulları gereği kuranın çekildiği Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'na adaylar alınmadı.

ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu

ALIMLAR NOTER KURASI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇAYKUR Personel Daire Başkanı Kamil İpek çalışacakların 18 ile 50 yaş arasında ve ilköğretim mezunu olmak zorunda olduğunun altını çizerek "2021 yılında istihdam edilmek üzere 300 geçici işçi alımını bugün noter kurası ile gerçekleştirdik. Teşekkülümüze bağlı Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize illerinde toplam 46 yaş çay fabrikasında, bazı fabrikalarda 5 bazı fabrikalarda ise 10 kişi olmak üzere geçici işçi alacağız. Yedek isim listesi tespiti yapacağız. 18 yaş ile 50 yaş arası, beden işçisi olması noktasında kural belirlendi. Öğretim şartı olarak ise ilköğretim olarak belirlendi. İlköğretimin üzerindeki tüm öğrenimler ayrım yapılmaksızın dikkate alındı" dedi.

ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı - Son Dakika Ekonomi


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