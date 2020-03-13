ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak

30 dakika önce

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), 830 işçi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi.

ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak, System.String[]

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), 830 işçi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alınacak 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için 16 Mart pazartesi günü Rize'de, 18 Mart çarşamba günü Trabzon'da ve 19 Mart perşembe günü Artvin'de gerçekleştireceği noter kuralarına koronavirüs önlemleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.

Alınacak mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin'de gerçekleştirilecek noter çekilişlerine yoğun katılım olmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında kuralar noter huzurunda çekilecek ve bir yerel televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekim günü spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde basın kuruluşlarının temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan bir temsilci hazır bulunacak."

Açıklamada, kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya yakınlarının kura çekimi yapılacak alanlara gelmemelerinin hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Çay İşletmeleri, Rize, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:48 Bir tekstil firması antibakteriyel kumaştan maske üretti
19:42 Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
19:38 Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek
19:34 Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında
19:33 ABD'de koronavirüsten 214 milyon kişiyi etkilenebilir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:48:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]