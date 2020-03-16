ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu - Son Dakika Ekonomi

ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu

6 saat önce

ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu Kura çekimine Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Rize ve Giresun'da çalışacak 37 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere 617 kişinin belirlenmesi için noter...

ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu

Kura çekimine Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı

RİZE - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Rize ve Giresun'da çalışacak 37 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere 617 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun Çay fabrikalarında işe girecek toplamda 617 işçinin belirlenme süreci bugün Rize'deki fabrikalarda çalışacak 617 kişi için 2. Noter Mahmut Kocaman tarafından gerçekleşen kura çekimleri ile başladı. Yenişehir Kapalı Spor Salonu'ndaki kura çekimine ülke genelinde alınan Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı. Rize'de gerçekleşen kuran çekimlerini 18 Mart Çarşamba günü Trabzon ve 19 Mart Perşembe günü Artvin'de gerçekleşecek kura çekimleri izleyerek ÇAYKUR'da çalışacak toplamda 830 kişiyi belirlemiş olacak.

ÇAYKUR'un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu

Giresun, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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