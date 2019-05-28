Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'un yaş çay alımları
Son Dakika Ekonomi Haber

ÇAYKUR'un yaş çay alımları

2 saat önce

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇAYKUR'un yaş çay alımları, System.String[]
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 10 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.
Üreticilerden, işletmelerin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayın, günlük planlamalarla alındığı ve fabrikaların tamamında tam kapasite üretim yapıldığı belirtilen açıklamada, "Birinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, kotanın dekar başına 500 kilogram olarak açıklandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Kota miktarı içerisinde kalmak kaydıyla toplama hataları, yabancı ot, dip kök, kuru yaprak vesaire barındırmayan kaliteli çay almaya devam edilecektir.
ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar aldığımız kararları uygulamamızda idari ve teknik ekibimize anlayışlarıyla yardımcı olmaya çalışan üreticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:02 Kaynak: AA
10 Mayıs, Çay İşletmeleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşlediği koyun yünlerini 40 ülkeye satıp ülkeye yıllık 10 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak! Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR'un yaş çay alımları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]