Son Dakika Haberleri: Çaykur'un Yeni Paketleme Fabrikasında Test Üretimi Başladı

Çaykur'un Yeni Paketleme Fabrikasında Test Üretimi Başladı

2 saat önce

ÇAYKUR tarafından Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan ve alanında en gelişmiş çay paketleme fabrikası olarak gösterilen İyidere Çay Paketleme Fabrikası'nda test üretimi başladı.

Çaykur'un Yeni Paketleme Fabrikasında Test Üretimi Başladı, System.String[]
ÇAYKUR tarafından Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan ve alanında en gelişmiş çay paketleme fabrikası olarak gösterilen İyidere Çay Paketleme Fabrikası'nda test üretimi başladı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş, Dr. Turgay Turna ve ilgili daire başkanları da fabrikada yapılan ilk test üretimini yerinde inceledi.

Konuyla ilgili Çaykur Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1. holde otomasyon, senaryo ve paketleme-kolileme test deneme üretimine başlanıldığı ve Ocak ayı sonuna doğru robotların tam anlamıyla devreye girmesiyle ürünlerin streçlenmiş paketler halinde hazır olacağı belirtildi.

Fabrikanın özellikleri

Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikada güneş enerjisinden yararlanmak için çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş panelleri tercih edildi. Binanın çatısından toplanan yağmur suyu sulama ve temizlik işlerinde kullanılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor. Fabrikanın imalat kısımlarında cephe duvarları cam olarak inşa edildi. Söz konusu inşada böylece gün ışığından mümkün oldukça faydalanabilinecek. Fabrika duvarları en az bakım gerektirecek şekilde tasarlandı. Yarı mamul çay el değmeden, tam otomasyon şeklinde mamul hale getirilerek robotik sistemle depolanacak. Özelliklerine göre elektronik sistemle sınıflandırılarak çaylar ayrı ayrı depolanacak. Kuru çayın fabrikadan araçlara yüklenmesinde de robotik sistem kullanılarak zaman kaybının önüne geçilmesine çalışılacak.

Toplam kapalı alanı 40 bin 859 metrekarede olan paketleme fabrikası, bodrumla 5 kat olarak inşa edildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Rize, Çaykur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:50:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur'un Yeni Paketleme Fabrikasında Test Üretimi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]