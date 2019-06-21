ÇAYKUR, yaş çay budama bedelleri

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.



ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı budama döneminde 184 bin 913 üreticinin 74 bin 925 dekar budama yaptığı belirtildi.



Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 228 milyon 149 bin lira almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, yaş çay budama bedellerinin banka hesaplarına yatırıldığı, üreticilerin paralarını yarından itibaren çekilebilecekleri kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!

Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı