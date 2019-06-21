Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR, yaş çay budama bedelleri
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ÇAYKUR, yaş çay budama bedelleri

1 saat önce

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR, yaş çay budama bedelleri, System.String[]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı budama döneminde 184 bin 913 üreticinin 74 bin 925 dekar budama yaptığı belirtildi.

Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 228 milyon 149 bin lira almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, yaş çay budama bedellerinin banka hesaplarına yatırıldığı, üreticilerin paralarını yarından itibaren çekilebilecekleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Ekonomi
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