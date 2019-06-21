Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini yatırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini yatırdı

57 dakika önce

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini yatırdı, System.String[]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:33 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini yatırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]