ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini yatırdı
57 dakika önce
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:33
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