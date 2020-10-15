'Çaylak', uyuşturucu tacirlerini affetmedi - Son Dakika

'Çaylak', uyuşturucu tacirlerini affetmedi

15.10.2020 16:22
'Çaylak', uyuşturucu tacirlerini affetmedi, System.String[]

MERSİN'de, yapılan operasyonda jandarmanın narkotik dedektör köpeği 'Çaylak', 4 uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak gözaltına alınmasını sağladı.

MERSİN'de, yapılan operasyonda jandarmanın narkotik dedektör köpeği 'Çaylak', 4 uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak gözaltına alınmasını sağladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak ve uyuşturucu maddeleri ele geçirmek amacıyla başlattıkları araştırma sonucunda,  şahısların kimlik ve adres bilgisi tespit ederek, takip başladı. Takip sonucunda şüpheliler ticari taksi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Uyuşturucu madde arama köpeği 'Çaylak' ile takside yapılan aramada araçta saklanmış 8 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek sorgulanan 4 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede, şüphelilerden 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


'Çaylak', uyuşturucu tacirlerini affetmedi

Uyuşturucu, Narkotik, Mersin, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çaylak', uyuşturucu tacirlerini affetmedi - Son Dakika

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