Çaylan'dan voleybol altyapı takımına ziyaret - Son Dakika

Valilik Turnuvası Voleybol Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçlarla kamuoyunun takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı takımı, yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Valilik Turnuvası'nda iki kategoride de final oynayan oyuncularımızı kutlayan Çaylan, önümüzdeki sene mevcut kadroyla Bölgesel Ligi müsabakalarına katılma yönünde bir hazırlıklarının olduğunu söyledi.