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Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti - Son Dakika

Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:51

Rize'de çaylık arazide temizlik yapan 60 yaşındaki vatandaş bir anda göğsünde bir ağrı hissetti, ardından kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen vatandaşın göğsüne yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Tedavisinin ardında taburcu edilen vatandaş "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Silahla oynarken bir insanı canından edebilirler" diyerek isyan etti.

Önceki gün Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana gelen olayda, Şükrü Erbaş çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada, aniden kanlar içinde yere yığıldı. Ailesinin hemen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Erbaş'ın göğsüne yorgun merminin isabet edip, çıktığı belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erbaş, yaşadıklarını anlattı.

"GÖĞSÜMDE AĞRI OLDU, KAN AKTI"

Birden göğsünden ses geldiğini anlatan Şükrü Erbaş, "Gözlüğümün camı patladı zannettim sonrasında göğsümde müthiş bir ağrı oldu. Baktım gözlük sağlam ama göğsümden kan akıyor. Vurulduğumu anladım ama bir ses duymayınca susturucu ile vurdular, diye düşündüm. Aklıma hiç yorgun mermi gelmedi. Bir kurşunu sıkan ikinciyi de sıkar, diye bekledim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Stres atayım, diye silaha sarılanlar, başkalarının canını yakıyor. Biraz başım öne doğru olsaydı kurşun başıma girmiş olacaktı ve belki de hayatta olmayacaktım" dedi.

Bir anda yere yığıldı! Temizlik yaptığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti

"BİZİM BAŞIMIZA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİK"

Şükrü Erbaş'ın eşi Hamide Erbaş da ucuz atlatılmış olay yaşadıklarını belirterek, "Kurşun başına gelseydi çok daha farklı sonuçlar olurdu. Silah alıp sağa sola ateş ederken, merminin birilerinin canını yakacağını kimse unutmasın. Önceki yıllarda da böyle olaylar duyuyorduk ama bizim başımıza geleceğini hiç düşünmemiştik" diye konuştu.

Bir anda yere yığıldı! Temizlik yaptığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti
Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti

Devlet Hastanesi, Tenzile Erdoğan, Şükrü Erbaş, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti - Son Dakika


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