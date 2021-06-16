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Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz - Son Dakika

Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz

16.06.2021 13:00
Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz, System.String[]

"Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli ödenmiştir" mesajlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Mesafeli sözleşmelerde ürünü almayan/cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo bedeli talep edilemez" dedi.

"Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli ödenmiştir" mesajlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Mesafeli sözleşmelerde ürünü almayan/cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo bedeli talep edilemez" dedi.

İnternet üzerinden yapılan mesafeli alışverişlerde gelen bilgilendirme mesajları, bazen tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor. Bunlardan sıkça karşılaşılan, "Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli ödenmiştir" mesajı, sipariş ettiği ürünü almayan ya da satın almadan cayan tüketicileri endişelendiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketicilerin bu mesajları dikkate almaması gerektiğini söyledi. Bakal, ayrıca sürekli gelen mesajlar için ilgili makamlara şikayette bulunulabileceğini belirtti.

"Tüketiciler bu tür istenmeyen mesaj atan firmaları şikayet edebilirler"

Sipariş ettiği ürünü almayan ya da cayma hakkını kullanan tüketiciden herhangi bir ücret istenemeyeceğini ancak bazı firmaların bu kurala uygun davranmadığını dile getiren TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Son günlerde tüketicilere, 'Firmamızdan sipariş verip, almadığınız ürünlere kargo bedeli tarafımızdan ödenmiştir. Gün içerisinde belirtilen hesap numarasına 47 TL yatırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde şirket avukatları tarafından tarafınıza icra takibi başlayacaktır' içerikli mesajlar gelmektedir. Kendilerine bu içerikte mesaj gelen tüketiciler bu mesajları dikkate almamalıdır. Ayrıca tüketiciler; bu tür istenmeyen mesajları gönderen firmaları; ALO 175 'e, Ticaret İl Müdürlüklerine, e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı-Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemine şikayet edebilirler. SMS gönderme işleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma boyutuna ulaşması durumunda; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kişilerin huzur ve sükununu bozma maddesinin kendilerine verdiği hakkı kullanarak mesaj gönderenleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet edebilirler. Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketici kargo bedeli ödemek zorunda değildir. Mesafeli, uzaktan, internetten yapılan sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir" dedi. - ESKİŞEHİR

Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz

Süleyman Bakal, İnternet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cayma hakkını kullanan tüketiciden kargo parası alınamaz - Son Dakika


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