Çayra, otomobildeki 6 kilo esrarı buldu, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Çayra, otomobildeki 6 kilo esrarı buldu, sürücü tutuklandı

6 saat önce

AYDIN'da, otomobilinde 6 kilogram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.İ., tutuklandı.

Çayra, otomobildeki 6 kilo esrarı buldu, sürücü tutuklandı, System.String[]

AYDIN'da, otomobilinde 6 kilogram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.İ., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden Aydın'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, geçen pazar günü Efeler ilçesindeki Umurlu Mahallesi'nde önlem alarak, uygulama yaptı. Uygulamada, K.İ.'ye ait otomobil durduruldu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çayra' ile arama yapıldı. Aramada 6 kilogram esrar ele geçirilirken, K.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.İ., mahkemece tutuklandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:27 Kaynak: DHA

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