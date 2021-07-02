Üye Girişi
ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: "2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır" - Son Dakika

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: "2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır"

02.07.2021 21:17

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: "2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır" Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, "Eğer ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasını erken açarsa özel sektör de yüksek fiyattan çay almak zorunda kalacaktır" dedi.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: "2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır"

RİZE - Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, "Eğer ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasını erken açarsa özel sektör de yüksek fiyattan çay almak zorunda kalacaktır" dedi.

30 Haziran itibariyle son bulan 1. sürgün yaş çay kampanyasını değerlendiren ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, özel sektör çay fabrikalarının ilk sürgünde fırsatçılık yaptığını dile getirdi. Mavi "17 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün 30 Haziran'da sona erdi. ÇAYKUR çay alımında bu sezon rekor kırdı. Yine de özel sektör 1. sürgünde fırsatçılık yaptı. 100 bin ton çay aldı özel sektör taban fiyatın bir lira eksiğine bu çayı aldı. Kısaca özel sektör 100 milyon lira çay üreticilerinden gasp etti. Bu para da 10 tane fabrika demektir. Kısaca üretici 1. sürgünde özel sektöre 10 tane fabrika yaptı" ifadelerini kullandı.

Özel sektör temsilcilerinin kuru çayın satış fiyatının zam almamasından şikayetçi olduğunu ve bunu sürekli bahane gösterdiğini dile getiren Mavi, kuru çaya yapılan zamla birlikte bu bahanenin ortadan kalktığının altını çizerek "Özel sektör kuru çaya zam yapılmadığından şikayet ediyordu. Son yapılan zamla Sezon başlayalı yüzde 17'lik kuru çaya zam yapıldı. Yani özel sektörün şikayet edecek durumu artık yok. Yaş çaya yapılan zam yüzde 18, kuru çaya yapılan zam yüzde 17'dir. Bakalım 2. Sürgünde özel sektör ne bahane ortaya sürecek" diye konuştu.

2. sürgün yaş çay kampanyasının erken açılması halinde özel sektörün uygulayacağı fiyatın yaş çay taban fiyatının çok altında olmayacağını savunan Mavi "Eğer kampanya erken bir tarihte açılırsa özel sektörde yüksek fiyattan yaş çay almak zorunda kalacaktır. Eğer özel sektör yüksek fiyatta çay almazsa işletme yapamayacaktır. Bizim özel sektöre tavsiyemiz size de çay verelim taban fiyattan ödemeleri bize yapın. Ne ÇAYKUR ne de siz zor durumda kalın. Mayıs ayına size verdiğimiz destekle 100 milyon kazandınız, bu para size yeter" şeklinde konuştu.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: 2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır
ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: 2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır
ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: 2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır
ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: 2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır

Koruyucu Aile Günü, Fabrika, Mayıs, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: '2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 22:06 Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar 21:55 Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Alkollü sürücü önce motosiklete sonra polise çarptı: 2 yaralı, 2 ölü 18:59 Alkollü sürücü önce motosiklete sonra polise çarptı: 2 yaralı, 2 ölü Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi 17:56 Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı 17:48 Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek 17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi? Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?         
22:30
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki: İki yüzlülüğün en çarpıcı örneği Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki: İki yüzlülüğün en çarpıcı örneği         
21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
21:37
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi         
19:41
Son Dakika: Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iki yıllık anlaşmaya vardı Son Dakika: Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iki yıllık anlaşmaya vardı         
19:17
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı         
18:30
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 22:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: "2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement