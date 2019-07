Caz müziğin iki ustasına "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

İSTANBUL - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında verilen "Yas¸am Boyu Bas¸arı O¨du¨lü" sahiplerini buldu.Ödül töreni, Avusturya Kültür Ofisi ve Accion Cultural Espanola iş birliğiyle Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleştirildi.Törende, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Türkiye 'de caz müziğin usta isimleri, caz davulcusu Hasan Hürsever ile müzikseverlerin "Türkiye Ses Kralı" olarak tanıdığı Ömür Göksel'e verildi.Törende konuşan Hasan Hürsever, ödüle layık görüldüğü için onur duyduğunu belirterek, İKSV yetkililerine ve Hakan Atalay 'a teşekkürlerini bildirdi.Ömür Göksel ise yarım asırdan fazladır sahnelerde olduğunu dile getirerek, "Bu sene 57. sanat yılım, darısı benden sonra gelecek jenerasyondaki kardeşlerimin başına." dedi.Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'de ödüller alarak hatırlandığı için mutlu olduğunu ifade eden Göksel, aldığı ödüllerden en değerlisinin İKSV tarafından verilen ödül olduğunu söyledi.Törenin ardından iki konserEtkinlikte ayrıca, bu yıl "Caza Dokunan Eller" temasıyla izleyenleri müzik deneyimine davet eden 26. İstanbul Caz Festivali destekçileri ve sponsorlarına da plaket takdim edildi.Ödül töreninin ardından, Hasan Hürsever ile oğulları Volkan ve Hakan Hürsever'den oluşan "Hasan Hürsever Trio", kısa bir konser verdi. Ömür Göksel, konserin "Love" adlı parçasında topluluğa eşlik etti.Cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, aralarında "It's The Only Paper Moon ", "In The Mood", "L'important C'est le Rose", "Tea For Two" şarkılarının da olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.Etkinliğin sonunda ise sahneyi, Barselonalı dokuz kadın müzisyenden oluşan, orijinal bestelerin yanı sıra Goran Bregoviç klasiklerinden, " Pulp Fiction " film müziklerinin Balkan tınılarıyla yorumlandığı örneklere uzanan repertuvarıyla "Balkan Paradise Orchestra" devraldı.İzleyenlerin de parçalara alkışlarla eşlik ettiği konserde, "Golden Days", "Mesecina", "Bubamara", "Asfalt Tango", "Disco Partizani" ile "Chuperlika" gibi eserler icra edildi.Festival, çeşitli etkinlik ve konserlerle 18 Temmuz'a kadar devam edecek.