Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi

6 saat önce

Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü. Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.

Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi, System.String[]

Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango dünyayı saran Covid-19 hastalığına yenik düştü.


Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.

Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs, Fransa, Afrika, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:17 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı         
11:17
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Caz müziğin usta ismi Manu Dibango koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]